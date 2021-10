Mit diesem Auto war die Radfahrerin in Lingen am Montag zusammengestoßen.

Hermann Bojer

Lingen. Nicht mehr in Lebensgefahr befinden sich ein Radfahrer und eine Radfahrerin, die in Emsbüren beziehungsweise in Lingen verunglückten. Das hat die Polizei am Dienstag die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt.

In Lingen war am Montag kurz nach 15 Uhr eine 57-jährige Radfahrerin an der Einmündung der Darmer Hafenstraße in die Lindenstraße in Höhe der Emslandarena von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden.Am Steuer saß ein 19-Jähri