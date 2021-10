Die Taliban haben die Macht in Afghanistan übernommen, als der Lingener Hamid dort Verwandte besucht. Seine Flucht war ein Abenteuer.

imago images/Saifurahman Safi

Lingen. Hamid aus Afghanistan lebt seit 2017 in Lingen. Ende Juli besucht er Verwandte in Kabul. Dort wird er von dem Vormarsch der Taliban überrascht, sitzt in Afghanistan fest. Seine Rückkehr war ein Abenteuer.

Als Hamid am 24. Juli nach Kabul fliegt, um seine Tante und eine Cousine dort zu besuchen, hält er dies noch für sicher. Wochen und Monate sollte es dauern, bis die Taliban nach dem Abzug der internationalen Truppen aus Afghanista