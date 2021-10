Die Polizei Nordhorn bittet um Zeugenhinweise zu einem Einbruch an der Seeuferstraße (Symbolbild).

Andreas Gebert

Nordhorn. Ordentlich Durst hatten wohl Diebe in Nordhorn, die zwei Getränkeanhänger aufbrachen. Auch ein BMW-Fahrrad ließen die Unbekannten mitgehen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlugen die Täter zu. Beim Aufbruch der Getränkeanhänger an der Seeuferstraße in Nordhorn erbeuteten sie diverse alkoholische Getränke. In einem naheliegenden Zelt wurde zudem ein BMW-Rad entwendet. Zeu