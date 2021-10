Verdi: Pflegekräfte in Hedon-Klinik Lingen seit Wochen über Grenzen

Eine Kündigung nach der anderen in der Hedon-Klinik? Davon spricht die Gewerkschaft Verdi, die zu einer Kundgebung auf dem Klinik-Gelände am Dienstag aufruft.

Mike Röser

Lingen. Zu viele Patienten pro Pflegekraft, Kündigungen von Mitarbeitern, gesperrte Betten: Einen Hilferuf sendet die Gewerkschaft Verdi in Bezug auf die Hedon-Klinik in Lingen. Am Dienstag wird protestiert.

Betroffen sind nach Angaben der Gewerkschaft insbesondere die Pflegekräfte auf den vier Akutstationen für neurologische Frührehabilitation und Weaning. Sie würden seit Wochen deutlich über ihren Grenzen arbeiten. Aber auch im regulären Reha