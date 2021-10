Nico Bruch eröffnet Zahn-Bleaching-Studio Icy Smile in Lingen

Nico Bruch hat sich mit einem Zahn-Bleaching-Studio an der Lingener Georgstraße selbstständig gemacht.

Jessica Lehbrink

Lingen. Nico Bruch hat als Jungunternehmer den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Seit dem 1. Oktober befindet sich in der Georgsstraße 1 in Lingen sein Bleaching-Studio Icy Smile.

Nico Bruchs Kunden sollen künftig sein Geschäft mit einem strahlenden Lächeln verlassen – nicht nur aufgrund des Services, sondern vor allem mit weißeren Zähnen. Das Bleachen, zu Deutsch "Bleichen" oder "Aufhellen", ist beispielsweise