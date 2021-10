Die Stadt Lingen führt ab Montag (4. Oktober) die 2G-Regel für eigene Veranstaltungen in städtischen Kultureinrichtungen ein.

via www.imago-images.de

Lingen. Die Stadt Lingen führt ab Montag die 2G-Regel für eigene Veranstaltungen in städtischen Kultureinrichtungen ein. Somit haben nur noch Geimpfte oder Genesene Zutritt.

Zugang zu Eigenveranstaltungen in der Emslandarena, in den Emslandhallen, im Theater an der Wilhelmshöhe sowie im Kulturzentrum Alter Schlachthof haben dann nur noch Personen, die geimpft oder genesen sind, heißt es in der Mitteilung d