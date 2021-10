Kein Arzt in Lingen will ihm Cannabis verschreiben

Bei der Linderung seiner chronischen Migräne hilft Maurice Reichenbach das Cannabis-Präparat Sativex. Doch heran kommt er an das Medikament nur schwer und es bringt weitere Probleme mit sich.

Christiane Adam

Lingen. Maurice Reichenbach aus Lingen hat chronische Migräne. So schlimm, dass er manchmal auch in Ohnmacht fällt. Ein Cannabis-Rezept könnte ihm helfen. Doch er findet keinen Arzt in Lingen, der ihm das verschreiben will.

Das Medikament heißt Sativex und enthält Cannabis. Eingesetzt wird es als Zusatzbehandlung bei mittelschweren bis schweren Spastik bei Patienten mit multipler Sklerose. Der Lingener Maurice Reichenbach hat das Medikament bekommen, &nbs