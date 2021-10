Kernkraftwerk Emsland in Lingen größtes Bauprojekt in der Region

Sechs Jahre lang war das Gelände des Kernkraftwerks Emsland im Lingener Süden in den 80-er Jahren eine Großbaustelle.

Helmut Kramer/RWE

Lingen. Es ist das größte Projekt, das es in dieser Region gab: das Kernkraftwerk Emsland (KKE). Umgerechnet knapp drei Milliarden Euro wurden in den 1980er-Jahren in den Meiler mit einer Leistung von 1400 Megawatt investiert.

Hans Brinkmann (69), Redaktionsleiter der Lingener Tagespost von 1981 bis 1989, erinnert sich: Ursprünglich sollte der Druckwasserreaktor gar nicht in Lingen, sondern in Hamm entstehen. Doch als es dort zu anhaltenden Verzöge