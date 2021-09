Lingen: Kita am Kiesbergwald bleibt Kita am Kiesbergwald

Der Name Kita am Kiesbergwald bleibt für die beiden Kindertagesstätten an der Kiesbergstraße.

Carsten van Bevern

Lingen. Nicht "Nico-de-Jong-Kita" und nicht "Leni-Johannsen-Kita": Der Name der zwei Kita-Standorte an der Kiesbergstraße in Lingen bleibt auch nach einer weiteren Diskussion im Jugendhilfeausschuss "Am Kiesbergwald".

Bis zu 90 Kinder im Alter bis zu drei Jahren können an der Kiesbergstraße im Süden der Stadt Lingen die Kita am Kiesbergwald-Krippe besuchen. Und 143 Kinder zwischen drei und sechs Jahren können seit dem 1. August 2021 gleich nebe