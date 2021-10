182 Seiten umfasst die Masterarbeit auf dem Schreibtisch von Kevin Grewe. Mit der Note "Sehr gut" hat der 25-jährige Lingener Student bestanden.

Thomas Pertz

Lingen. 182 Seiten mit Anlagen, fast eineinhalb Kilo schwer ist das Werk: Die Masterarbeit von Kevin Grewe hat es in sich. Besonders ist aber vor allem der Lingener selbst: Trotz unheilbarer Krankheit gibt er nie auf.

In seinem elektrischen Rollstuhl fährt der 25-jährige Student an den Tisch im Wohnzimmer heran. Kevin leidet seit seiner Kindheit an einer derzeit nicht heilbaren Muskelkrankheit.Mit eiserner Disziplin, viel Krankengymnastik