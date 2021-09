Fahrrad an Tatort nach Diebstahl in Lingen zurückgelassen

Die Polizei Lingen sucht nach dem Eigentümer dieses Fahrrads, das am Tatort zurückgelassen wurde.

Polizei Lingen

Lingen. Wie die Polizei jetzt mitteilt, ist bereits am 22. August in Lingen ein Mountainbike gestohlen worden. Die Täter hinterließen stattdessen ein anderes Fahrrad am Tatort.

Den Beamten zufolge war das Mountainbike, das zum Ziel der bislang unbekannten Diebe wurde, vor einem Einfamilienhaus abgestellt. Dort wurde im Gegenzug ein Damenrad der Marke Alu-City-Star, Typ Comfort, zurückgelassen. Die Ermittler gehen