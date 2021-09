Feuerwehr holt sich Tipps bei Gestütsbesitzerin in Wietmarschen

Das Pferd macht große Augen, als ein Feuerwehrmann in voller Montur vor ihm steht. Es lässt sich dann aber herausführen.

Konjer

Wietmarschen. Wenn es in einem Stall voller Tiere brennt, dann wird es auch für die Feuerwehr kniffelig. Aus diesem Grund hat die Wehr Wietmarschen den Ernstfall auf einem Gestüt geübt und viele Tipps bekommen.

Der Pferdestall brennt, die Tiere sind noch in ihren Boxen. Die Feuerwehr ist schnell vor Ort, bekommt aber die Tiere nicht aus dem Stall. Ein Albtraumszenario, das Irene Schweckendieck vom Gestüt Landhaus Schweckendieck Am Moersfeld in Wie