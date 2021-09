Wohnkonzept Lebenshilfe: Haus des SKF in Lingen gibt Menschen Halt

Viel Platz zum Spielen gibt es für die Kinder hinter dem Gebäude an der Elisabeth-Feldhaus-Straße 11.

Caroline Theiling

Lingen. Philipp ist gerade eineinhalb Jahre alt, sein Bruder Ben sechs Monate - und ihre Mutter Jana* ist auch erst 20 Jahre. Drei, die Halt brauchen. Den bekommen sie in der Elisabeth-Feldhaus-Straße 11 in Lingen.

Hilfesuchenden Menschen eine geschützte und begleitete Wohnform anzubieten ist das Ziel, das der Sozialdienst katholischer Frauen (SKF) seit nunmehr 25 Jahren in dem Gebäude in der Innenstadt anbietet. Am 1. Oktober 1996 wurde das