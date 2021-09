Stolz halten (von links) Jost, Ben, Mats-Ole und Paul aus der 4b der Grundschule Brögbern die Briefe von Bundeskanzlerin Merkel mit Autogrammkarte, Kultusminister Tonne und Oberbürgermeister Dieter Krone in den Händen.

Grundschule Brögbern

Lingen. Schnelleres Internet hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel zwar nicht für die Kinder der Grundschule in Brögbern. Über den Brief mit Autogrammkarte aus dem Kanzleramt freute sich die Klasse 3b aber trotzdem.

Wie kam es vor den Sommerferien zum Brief an die Kanzlerin und gleichlautende Schreiben an Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone und den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil? Das hat viel mit der Klassenlehrerin der heutigen