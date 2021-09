Die Aktion Glücksspielsucht am 29. September wendet sich an Lkw-Fahrer.

imago stock&people

Lingen. Unter dem Motto „Volle Kraft voraus – Glücksspielfrei on tour!“ startet am 29. September der Aktionstag gegen Glücksspielsucht - auch in Lingen und der Region.

Im Rahmen einer regionalen Aktion informieren Mandala Clavée von der Caritas Emsland und Simone Greiten von der Diakonie Emsland/Grafschaft Bentheim die ortsansässigen Speditionen, um auf die Gefahren und massiven Auswirkungen des Glücksspi