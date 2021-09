Lingener Boni in ZDF-Doku: Darum hat Janna Hermeling mitgemacht

Janna Hermeling ist gerne als Pflegekraft im Bonifatius-Hospital in Lingen tätig. Das ZDF begleitete sie für eine Dokumentation bei der Arbeit.

Bonifatius-Hospital

Lingen. In der ZDF-Dokumentation "Krankenhäuser am Limit" zu sehen war Janna Hermeling, Krankenpflegerin im Bonifatius-Hospital Lingen. Selbst fühlt sie sich nicht am Limit: Ihr Beruf macht ihr Freude.

Die ZDF-Dokumentation wurde am Donnerstagabend auf dem TV-Sender ZDFInfo ausgestrahlt. Immer wieder ist Janna Hermeling darin bei ihrer Arbeit im Bonifatius-Hospital in Lingen zu sehen – und wirkt als positives Bild in einer sonst eher