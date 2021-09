Ampel an der JVA in Lingen streikt: Die Gründe für das Dauerrot

Die Ampelanlage an der Georgstraße in Lingen hat am Montag Dauerrot gezeigt. Kein einmaliges Problem.

Julia Mausch

Lingen. Autofahrer mussten am Montag in Lingen starke Nerven haben. Die Ampel an der Georgstraße bei der Justizvollzugsanstalt zeigte Dauerrot. Die Polizei musste den Verkehr regeln. Woran lag es?

Die Ampel an der Georgstraße/Ecke Kaiserstraße ärgert Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger. Der Vorwurf: Die Rotphase der Ampel ist deutlich länger als die Grünphase. So ist auf jeden Fall das Gefühl derjenigen, die entweder vor der Ampel wa