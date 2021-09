Sachbeschädigung an Overbergschule in Lingen

Die Polizei Lingen bittet um Hinweise, die zur Ergreifung der Täter helfen können.

Martin Dziadek

Lingen. An der Overbergschule in Lingen kam es von Montag auf Dienstag zu Vandalismus. Unbekannte beschmierten die Wände der Schule mit Farbe und Parolen.

„Kinder brauchen Liebe, keine Maske“ wurde mit grüner Farbe an eine Wand der Overbergschule an der Stephanstraße in Lingen geschrieben. Daneben gab es noch weitere Schmierereien und Kritzeleien, heißt es vonseiten der Polizei. Hinweise nimm