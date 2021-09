Emslandarena, Halle IV, Emslandhallen: Bilanz-Plus in der Corona-Krise

Trotz Corona weist die Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebs Emslandhallen, zu dem auch die Emslandarena gehört, für das Jahr 2020 ein Plus aus.

Alfred Bueltel

Lingen. Wenige Veranstaltungen und Konzerte gab es 2020 in und an der Emslandarena, den Emslandhallen und in Halle IV wegen Corona. Doch der Eigenbetrieb Emslandhallen hat Historisches geschafft: ein Bilanz-Plus.

Die Gewinn- und Verlustrechnung für 2020 hat jetzt Wirtschaftsprüfer Markus Struckmeier von der WRG Audit GmbH Gütersloh im Betriebsausschuss Emslandhallen vorgestellt. "Der Betrieb ist sehr gut durch die Corona-Krise gekommen", erklärte er