Tatverdächtiger beging im August in JVA Passau Suizid

Ein Verdächtiger im Mordfall eines im September 2020 in Emlichheim getöteten Mannes, hat sich in der JVA Passau das Leben genommen.

Bernd Wüstneck

Emlichheim. Ein 30-jähriger Mann hat in der JVA Passau Suizid begangen. Der Mann war wegen eines im September 2020 begangenen Angriffes auf einen Radfahrer in Emlichheim in Untersuchungshaft.

Im September 2020 war ein 53-jähriger Radfahrer in Emlichheim von einem Mann brutal angegriffen worden. Der mutmaßliche Täter hatte ein Nylonseil über einem Radweg gespannt, sodass der Radfahrer gegen dieses fuhr und stürzte. Anschließend g