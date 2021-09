Migrantinnen gewinnen an Mobilität durch Fahrradkurs in Lingen

Stück für Stück zur neuen Freiheit: Mobilität gewinnen die Migrantinnen durch Erlernen des Fahrradfahrens.

Sebastian Hamel

Lingen. Im Syrien oder im Iran durften sie kein Fahrrad fahren. In Deutschland müssen Migrantinnen es erst lernen, um mobil zu sein. Für die Teilnehmerinnen bringt ein ADFC-Kurs in Lingen jedoch mehr als nur das.

Noch etwas vorsichtig, aber doch fest im Sattel sitzend radelt Martina aus Emden über den Übungsplatz der Verkehrswacht in Lingen. Die 47-Jährige, die in der ehemaligen DDR geboren wurde, hat in ihrem Leben nie wirklich Radfahren gelernt.Di