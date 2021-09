Unfall auf B213 in Nordhorn: Autos und Lkw prallen aufeinander

Zwei Autos und ein Lkw waren in den Unfall auf B213 verwickelt.

Jörn Martens

Nordhorn. Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Autos und einem Lkw ist es am Dienstagmittag in Nordhorn gekommen. Der Unfallverursacher musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden.

Ein 66-jähriger Mann aus Nordhorn war nach Angaben der Polizei gegen kurz vor 12 Uhr mit seinem VW Up in Richtung Neuenhaus unterwegs. Als er an der Kreuzung zur Lingener Straße links abbiegen wollte, übersah er, dass vor ihm zwei Autos vor