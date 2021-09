Nach der Vertreterversammlung in Meppen votierte am Dienstagabend auch die Vertreterversammlung in Lingen für die Fusion.

Grafik: Heiner Wittwer/NOZ

Lingen. Die Volksbank Lingen und die Emsländische Volksbank in Meppen wollen fusionieren. Am Dienstagabend stimmte die Vertreterversammlung in Lingen darüber ab. Und das eindrucksvoll.

Die größere Hürde hatten eine Woche zuvor die Vertreter der Emsländischen Volksbank (EVB) in Meppen bei ihrer Abstimmung im Saal Kamp genommen. In geheimer Wahl hatten sich 149 Vertreter der EVB für die Verschmelzung und 43 dagege