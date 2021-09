232.000 Euro entdeckten Osnabrücker Zöllner am Dienstag bei einer Kontrolle an der A30.

Hauptzollamt Osnabrück

Gildehaus. 232.000 Euro entdeckten Osnabrücker Zöllner am Dienstag bei einer Kontrolle an der A30 bei Gildehaus in einem aus den Niederlanden kommenden Auto.

Die Reisenden gaben an, für eine polnische Firma für Saatgut und Getreide zu arbeiten und für diesen einen Tag mit dem Firmenwagen geschäftlich in Rotterdam gewesen zu sein, heißt es in der Pressemitteilung des Hauptzollamts Osnabrück.