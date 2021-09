Bauen in Lingen: In Baccum werden neue Grundstücke ausgewiesen

Im Lingener Ortsteil Baccum entsteht ein neues Baugebiet an der Straße Zum Hagen. Auf der Fläche wächst zurzeit der Mais. Links ist die Straße Sandwand, die an die Loowstraße führt.

Thomas Pertz

Lingen. Im Lingener Ortsteil Baccum wird das neue Baugebiet "Zum Hagen" entwickelt. Wieviele Baugrundstücke dort entstehen, steht noch nicht fest: Es gibt zwei Varianten. In jedem Fall soll bezahlbarer Wohnraum dabei sein.

Der Bedarf an Wohnbauflächen in Baccum ist weiterhin groß. Aktuell entstehen neue in Baccum-Ramsel im Baugebiet "Südlich Kleekamp/An der Schonung". Dort hatte es im Vorfeld erhebliche Diskussionen über die Bauplatzvergabe gegeben,