Verwundert blickt der Lingener Gerhard Kehl auf seinen Stimmzettel für die Bundestagswahl 2021. Der Aufdruck von Angaben zu Alter und Geschlecht werfen bei dem 72-jährigen Rentner Fragen auf.

Wilfried Roggendorf

Lingen. Gerhard Kehl hat Briefwahl beantragt. Als er von der Stadt Lingen die Unterlagen für die Bundestagswahl 2021 erhält, wundert er sich beim Blick auf den Stimmzettel: Dort sind Angaben zu Alter und Geschlecht aufgedruckt.

Bei Kehl, der seit 50 Jahren an allen Wahlen teilgenommen und so etwas noch nie gesehen hat, wirft das Fragen auf: Warum stehen diese Angaben dort? Ist das rechtens? Ist die Wahl so noch geheim? Und wie viele unterschiedliche Stimmzett