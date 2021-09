Klimastreik geplant: Zeichen für den Umweltschutz in Lingen

Verschiedene Gruppierungen hatten sich vor zwei Jahren zu der Fridays-for-future-Demo in Lingen zusammengefunden. Der nächste derartige Aktion ist nun für den 24. September geplant.

Lars Schröer

Lingen. Der Nabu und die Fridays-for-Future-Bewegung haben in Lingen zu einer Protestaktion gegen die Klimapolitik aufgerufen. Dieser globale Klimastreik soll am 24. September stattfinden.

Nach der großen Aktion im Jahr 2019, an der rund 2000 Menschen teilgenommen hatten, rufen der Nabu und die Fridays-For-Future Bewegung erneut zur Beteiligung an einem globalen Klimastreik in Lingen auf.Nach einer Mitteilung