Bleibt das atomare Zwischenlager in Lingen länger in Betrieb?

47 mit abgebrannten Brennelementen gefüllte Castoren stehen derzeit im Zwischenlager am Kernkraftwerk Emsland in Lingen. Die vorderen beiden Castoren sind leer.

Christopher Mick

Lingen. Während der Salzstock in Gorleben als Endlager für hochradioaktive Abfälle ausgeschieden ist und die Standortsuche von vorne beginnt, sind die Zwischenlager weiter in Betrieb, auch in Lingen. Ein Besuch vor Ort.

Da stehen sie, säuberlich aufgereiht, 47 Stück an der Zahl: Castorbehälter mit abgebrannten, hoch radioaktiven Brennstäben im Zwischenlager beim Kernkraftwerk Emsland in Lingen. „Nachzählen“ braucht Leiter Olaf Wollny nicht jeden Tag,