Die Coronazahlen in Lingen steigen rasant. Aktuell sind 88 Menschen infiziert.

Lingen. Rasant stieg die Zahl der Corona-Fälle in der vergangenen Woche in Lingen. Aktuell sind 88 Menschen infiziert. Der Landkreis sieht dafür drei Gründe.

37 Infizierte in Lingen, diese Zahl meldeten das Robert-Koch-Institut und der Landkreis Emsland noch am 6. September, also am Montag vergangener Woche. Mittlerweile hat sich die Zahl mehr als verdoppelt. Waren am 10. September noch 62 Mensc