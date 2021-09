Gesche Hagemeier und Wilhelm Deters zeigen, wo sich die neuen Schließfächer befinden – und zwar im Kaufhaus Brackmann.

LWT

Lingen. Statt Einkaufstaschen zu schleppen, können diese in der Lingener Innenstadt nun gelagert werden. Im Kaufhaus Brackmann gibt es nun Schließfächer.

Seit Anfang September bietet das Projekt "Lingen liefert" in der Innenstadt kostenlose Schließfächer im Kaufhaus Brackmann an der Lookenstraße an. Die Besucher der Fußgängerzone können dort in unterschiedlich großen Schließfächern