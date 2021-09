Über den Preis, den er in der Apotheke seines Ortes für rezeptfreie Arzneien zahlen muss, ist ein Emsländer verärgert.

Robert Günther

Lingen. Über teure, rezeptfreie Arzneimittel aus der Apotheke für seine pflegebedürftige Mutter ärgert sich ein Mann aus dem südlichen Emsland. Der Landesapothekerverband nennt einen Grund dafür.

Die Mutter von Ernst Meier* ist über 90 Jahre alt. Sie lebt in einem Pflegeheim in dem Ort, in dem auch ihr Sohn wohnt. In Pflegeeinrichtungen gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Bewohner oder ihre Angehörigen nicht verschreibungspflich