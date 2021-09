Falsche Stimmzettel zur Kreistagswahl in fünf Lingener Wahllokalen

Fünf Wahllokale in Lingen hatten zunächst Stimmzettel für den falschen Lingener Wahlbereich erhalten. Nach einer Stunde waren die richtigen Zettel vor Ort.

Hauke-Christian Dittrich

Lingen. Bei der Ausgabe der Stimmzettel für die Kreistagswahl ist es am Sonntag in Lingen zu einem Fehler gekommen. In fünf Wahllokalen lagen zunächst Stimmzettel für einen falschen Wahlbereich.

Die fünf Wahllokale (Gauerbach I, Baccum West und Ost, Brockhausen und Ramsel) hatten zunächst Stimmzettel für den falschen Lingener Wahlbereich erhalten: Statt des Wahlbereichs 10 bekamen die Wahllokale Stimmzettel für den Wahlbereich 9.&n