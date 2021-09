Ein Mann versucht mit einem Bolzenschneider ein Fahrradschloss aufzubrechen (gestellte Szene).

Symbolbild: dpa

Lingen. Möglicherweise gezielt sind bislang unbekannte Täter in einen verschlossenen Fahrradschuppen eingedrungen und haben dort ein Pedelec entwendet.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat zwischen Donnerstag und Samstag in der Straße am Schützenhügel in Lingen. Bislang unbekannte Täter sind dort in einen Fahrradschuppen eingedrungen. Sie verschafften sich gewaltsam Zuga