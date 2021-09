Sturz an der Borsteinkante: Radfahrerin schwer verletzt

In der Lingener Walstraße ist eine Frau bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Jörn Martens

Lingen. Schwere Verletzungen zog sich eine Radfahrerin am späten Freitagabend bei einem Unfall in der Lingener Walstraße zu.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr eine 52-jährige Radfahrerin am Freitagabend gegen 22.45 Uhr die Waldstraße in Lingen. Als sie die Straße überqueren und auf den Radweg auffahren wollte, kam sie alleinbeteiligt an der Bordsteinkante z