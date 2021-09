Zwischen Bundestag und Rathaus: Lingener Jens Beeck will geerdet bleiben

Seit 2017 gehört der Lingener Rechtsanwalt Jens Beeck als Mitglied der FDP-Fraktion dem Deutschen Bundestag an.

Wilfried Roggendorf

Lingen. Seit vier Jahren lässt sich Jens Beeck den politischen Wind in Berlin um die Nase wehen. Die Kommunalpolitik erdet den Lingener FDP-Politiker – und das soll bei einer Wiederwahl in den Bundestag so bleiben.

Beeck wurde 2017 zum ersten Mal Mitglied des Bundestages, als er über Platz 2 der FDP-Landesliste Niedersachsen ins Parlament gewählt wurde. Auf diesem vorderen Listenplatz der Liberalen befindet er sich auch jetzt im Wahlkreis Mittel-