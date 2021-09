Deutlich mehr Wahlberechtigte als 2016 machen bei der Kommunalwahl 2021 im Altkreis Lingen von der Briefwahl Gebrauch.

Stadt Lingen

Lingen. Der Briefwahlanteil an der Kommunalwahl 2021 in Lingen, Salzbergen, Emsbüren, Wietmarschen sowie in den Samtgemeinden Freren, Lengerich und Spelle hat sich teilweise verdreifacht. Das hat eine Umfrage ergeben.

So haben zum Beispiel von 7692 Wahlberechtigten in der Samtgemeinde Lengerich 1244 Bürger Briefwahl für die Direktwahl des Samtgemeindebürgermeisters und des Samtgemeinderates beantragt. Das sind 16,17 Prozent. Zum Vergleich: Im J