Das Organisationsteam des Polit-Talk hofft auf viele Teilnehmer vor Ort auf dem Marktplatz und online.

Stadt Lingen

Lingen. Jugendliche aus verschiedenen Gremien haben Themen gesammelt, denen sich die Kandidaten für den Bundestag im Wahlkreis Mittelems jetzt stellen werden. Die Polit-Talk genannte Veranstaltung findet in Lingen statt.

Was ist zu tun in Deutschland? Was sind die Pläne der Parteien für die nächsten vier Jahre? Und wer hat die überzeugendsten Argumente? Am Mittwoch,15. September, findet auf dem Marktplatz von 19 bis 21 Uhr der „Polit-Talk“, ehemals Kaf