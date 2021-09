Hoffen auf mehr Information und Unterstützung für die Einzelhändler im Bereich der Sparkassenbaustelle durch die Sparkasse und die Stadt Lingen: Astrid Hasken und Khadra Abdo (von links).

Thomas Pertz

Lingen. Schlechter Zugang, schlechte Kommunikation, weniger Kunden: Die Baustelle der Sparkasse in Lingen zerrt an den benachbarten Einzelhändlern. Sie fühlen sich weder von der Sparkasse, noch von der Stadt gut mitgenommen.

Astrid Hasken wischt am Mittwochmorgen in ihrem Geschäft in der Bauerntanzstraße den Staub von den Gläsern. Den produziert der Abrissbagger ein paar Meter weiter auf der Baustelle der Sparkasse. Sie errichtet an gleicher Stelle einen N