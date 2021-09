Keine weiteren Corona-Infektionen in Lingener Kita St. Barbara

Quarantäne angeordnet worden war für eine Gruppe in der Kita St. Barbara in Lingen nach dem Corona-Fall im Ende August.

Carsten van Bevern

Lingen. Erleichterung in der Kita St. Barbara in Lingen: Nach der Coronainfektion eines Kindes Ende August ist es bislang zu keiner weiteren Infektion gekommen. In Kürze wird der Normalbetrieb wieder aufgenommen.

In den vergangenen Tagen war es im Kindergarten an der Thüringer Straße ruhiger als üblich: Nachdem Ende August bei einem Kind das Coronavirus nachgewiesen wurde, hatte das Gesundheitsamt des Landkreises Emsland für die betroffene Teddygrup