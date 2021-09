Neben Aufklärungs- und Beratungsgesprächen ist Sozialpädagogin Kerstin Billig seit 2020 auch für die Durchführung von HIV-Schnelltets in der Aids-Hilfe Emsland/Grafschaft Bentheim verantwortlich.

Lida Mehri

Lingen. Wie bei Corona gilt bei HIV und Syphilis: Um Übertragungen zu vermeiden, müssen Infektionsketten unterbrochen werden. Das geht nur, wenn man von seiner Infektion weiß. Kostenlose Tests bietet die Aids-Hilfe Emsland an.

Vom 1. September bis zum 1. Dezember 2021, dem internationalen Welt-Aids-Tag, läuft die Kampagne „Jetzt testen lassen!“ in der Aids-Hilfe Emsland/Grafschaft Bentheim. In der Lingener Beratungsstelle kann man sich kostenlos und anonym auf HI