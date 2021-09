Landschaftsarchitekt: Bäume bei BvL in Lingen sind Natur-Denkmäler

Einen Antrag auf Eintragung als Natur-Denkmal für diese bäume über dem früheren Eiskeller bei BvL an der Lindenstraße hat Landschaftsarchitekt Dietmar Freese gestellt.

Thomas Pertz

Lingen. Der Landschaftsarchitekten Dietmar Freese will, dass ein "Großbaum-Ensemble" und eine Eiche bei BvL an der Lindenstraße in Lingen zu Natur-Denkmäler werden. Auf dem Gelände wollen Edeka und DM ansiedeln.

Das "Großbaum-Ensemble" steht am Rande der Kurt-Schumacher-Brücke auf dem Gelände des Einrichtungshauses BvL über dem ehemaligen "Eiskeller". Solche zum Teil unterirdischen Gewölbe dienten in früheren Jahrzehnten zur zur Lagerung und Aufbew