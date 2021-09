Fotostand / Reiss via www.imago-images.de

Rheine . Ein Rettungshubschrauber musste einen vierjährigen Jungen nach einem Unfall in Rheine zu den Universitätskliniken Münster fliegen.

Nach Angaben der Polizei wollte der vierjährige Junge am Freitagnachmittag in Rheine um 16.17 Uhr mit seinem Fahrrad die Salzbergener Straße in Richtung Kreuzherrenweg überqueren. Hierbei wurde das Kleinkind von einem Pkw erfasst. Der 57-jä