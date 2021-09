Tempo 30 in der Innenstadt und mehr: Das Wahlprogramm der SPD Lingen

Tempo 30 in der Innenstadt ist eine Forderung der Lingener SPD zur Kommunalwahl.

Markus Scholz/dpa

Lingen. Die CDU-Mehrheit im Stadtrat zu brechen ist die Hoffnung der SPD Lingen für die Wahl am 12. September. Viele Forderungen und Ideen beinhaltet das Wahlprogramm der Sozialdemokraten. Eine davon: Tempo 30 in der Innenstadt.

"10 plus X: Das sollte unser Anspruch schon sein", drückt Lingens SPD-Vorsitzender Carsten Primke die Erwartung bei den Kommunalwahlen am 12. September in Zahlen aus. Das bedeutet: Die Sozialdemokraten wollen mindestens zehn Sitze im Stadtr