Verkaufsoffener Sonntag in Lingen nach Verdi-Eilantrag abgesagt

Der verkaufsoffene Sonntag am 19. September hätte viele Menschen in die Lingener Innenstadt locken sollen. Doch nach einem Verdi-Eilantrag ist er nun abgesagt.

Karl-Heinz Berger

Lingen. Absage nach Verdi-Eilantrag: Der verkaufsoffene Sonntag am 19. September in Lingen findet nicht statt. Einzelhändler, Stadt und Politik sehen ihre Bemühungen torpediert, Geschäfte in der Corona-Pandemie zu unterstützen.

„Nur zwei Tage vor Fristablauf hat uns der Eilantrag der Gewerkschaft erreicht“, berichtet Jan Koormann, Geschäftsführer der Lingen Wirtschaft und Tourismus GmbH (LWT). Vor dem Verwaltungsgericht will Verdi klären lassen, ob der Anlass, der