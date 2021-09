Polizei sucht in Bad Bentheim nach illegalen Abfalltransporten

Begutachtung eines Abfalltransports mit Kunststoffresten durch einen Polizisten: Schwerpunkt der Kontrollaktion war die Überprüfung von Abfalltransporten entlang der deutsch-niederländischen Grenze. Bild: Polizei Osnabrück

Polizei

Bad Bentheim . Am Donnerstag haben Polizei und Behörden in Bad Bentheim 50 Lkw kontrolliert. Ihre Suche galt illegalen Mülltransporten und in einigen Fällen wurden die Beteiligten fündig.

Bei der konzertierten Kontrollaktion am Grenzübergang an der A 30 waren unter Federführung der Regionalen Kontrollgruppe der Polizeidirektion Osnabrück 30 Expertinnen und Experten von Polizei und weiteren Behörden beteiligt.