In einem Maisacker hat sich ein gesuchter Straftäter in Nordhorn versteckt. Am Ende vergebens (Symbolbild).

Hauke-Christian Dittrich

Nordhorn. Ein gesuchter Straftäter ist am Mittwoch in Nordhorn festgenommen worden. Das Verstecken in einem Maisfeld nützte am Ende nichts.

Der 24 Jahre alte Mann wurde der Polizei zufolge bereits seit einigen Wochen gesucht, weil ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung hatte er noch 811