Im Stephanus-Haus in Lingen sind drei Mitarbeiter und ein Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Ludger Jungeblut

Lingen. In der Senioreneinrichtung Stephanus-Haus und in der Kita St. Barbara in Lingen gibt es neue Corona-Infektionen. In beiden Fällen ist vom Gesundheitsamt des Landkreises inzwischen eine Quarantäne angeordnet worden.

So bestätigt der Landkreis Emsland auf Nachfrage, dass in der Kita ein Kind und im Stephanus-Haus eine betreute Person sowie zwei Pflegekräfte positiv auf das Virus getestet worden sind. Das Heim selber spricht inzwische