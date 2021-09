Kühlschrank hat Brand in Lingen-Brögbern ausgelöst

Der Dachstuhl dieses Gebäudes in Lingen-Brögbern ist am Mittwochnachmittag in Brand geraten. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Hermann Bojer

Lingen. In Lingen-Brögbern ist am Mittwochnachmittag ein Doppelhaus in Brand geraten. Fünf Feuerwehren waren vor Ort, der Schaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

Den Angaben der Polizei zufolge wurde das Feuer gegen 16.30 Uhr gemeldet. Personen befanden sich demnach nicht mehr in den beiden Doppelhaushälften, es gab keine Verletzten. Hermann Bojer Fünf Feu