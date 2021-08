Sonderimpfaktionen in Papenburg und Lingen nur noch bis Samstag

1600 Menschen konnten durch die Sonderimpfaktion bereits erreicht werden. (Symbolfoto)

Christophe Gateau/dpa

Lingen. Mit einer Sonderimpfaktion in den einzelnen Kommunen hat der Landkreis Emsland noch einmal zur Impfung aufgerufen. Nun folgt ein zusätzlicher abschließender Termin am Samstag, 4. September, in Lingen.

Die Impfzentren in Lingen und Papenburg führten die Aktionen bislang in elf emsländischen Kommunen durch, insgesamt rund 1600 Personen konnten dabei geimpft werden, wie der Landkreis mitteilt. „Das Ergebnis der mobilen Impfaktion freut uns