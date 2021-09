Zum 102. Geburtstag gratulierte Oberbürgermeister Dieter Krone (rechts) dem Lingener Bernhard Wierzoch.

Stadt Lingen

Lingen. Bernhard Wierzoch ist mittlerweile der älteste Bewohner im Mutter-Teresa-Haus in Lingen und blickt auf sein bewegtes Leben zurück: Nun feierte er seinen 102. Geburtstag.

1919 wurde Wierzoch in Ostpreußen als eines von acht Geschwistern geboren. Schon zu Beginn des zweiten Weltkrieges (1939-1945) wurde er eingezogen und kämpfte in Polen und Frankreich. Doch im Verlauf des Krieges geriet er in russische Gefan